La nouvelle éco : un été record pour Marques Avenue à Romans-sur-Isère

Les ventes ont bondi au mois d'Août dans le centre de magasins d'usine. Après le confinement, le sportswear et l'équipement de la maison ont enregistré des résultats particulièrement notables.

Marques Avenue implanté à Romans-sur-Isère depuis 1999 ne connaît pas la crise : le centre de magasins d'usine a connu un été record. Le chiffre d'affaires a bondi de 23% au mois d'août par rapport à la même période l'an dernier. Selon le directeur du centre, deux secteurs ont enregistré des ventes hors-norme : le sportswear (beaucoup de français ayant profité du confinement pour se remettre au sport) et l'équipement de la maison (linge et matériel de cuisine). Vendredi 2 et samedi 3 octobre, Marques Avenue organisera sa première grande braderie.

Jéremy Loffredo, directeur de Marques Avenue à Romans, invité de "la nouvelle éco" ce vendredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Jérémy Loffredo dans "la nouvelle éco" Copier