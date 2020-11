La nouvelle éco : un étudiant de Strasbourg lance son site pour promouvoir les produits locaux en confinement

Hugo Naslot, étudiant en éco-gestion de 19 ans, lance avec deux amis "Boutique d'Alsace", une plateforme de vente en ligne réservée aux commerçants et artisans alsaciens.

Les idées arrivent parfois comme ça, dans un moment du quotidien parfaitement banal : "Ça n'est pas moi qui ai eu l'idée en fait, c'est ma mère", explique Hugo Naslot, "Elle cherchait une bougie mais n'arrivait pas à la retrouver parmi les pages Facebook et les sites qui ont été créés depuis le reconfinement." Alors pourquoi pas un site unique de vente de produits faits en Alsace ? Le principe du site "Boutique d'Alsace" était né.

Trois étudiants confinés mais motivés

Hugo Naslot réunit alors deux de ses amis pour créer le site, Axel Roth et Yvan Diercks. Ils profite du temps du confinement pour monter en quelques semaines "Boutique d'Alsace". Avec deux objectifs : "Assurer une sorte de marché de Noël et faire une plateforme utile aux commerçants et artisans sur le long terme."

Pour l'étudiant c'est avant tout une initiative solidaire : "Il n'y a pas de frais de mise en service pour les commerçants ou les artisans et nos commissions sont très faibles, de l'ordre de 7% hors taxes."

Capture d'écran du site Boutique d'Alsace.

Un site 100% "Fait en Alsace"

"On a beaucoup travaillé sur le design pour avoir une identité strasbourgeoise et alsacienne. On voulait faire un site qui parle aux alsaciens", insiste le jeune homme. Quant aux produits, les trois amis vérifient systématiquement qu'ils sont bien faits en Alsace avant de les mettre en ligne.

Si vous êtes commerçants et que vous souhaitez être sur la plateforme "Boutique d'Alsace", il ne vous reste plus qu'à prendre contact avec Hugo Naslot directement sur le site. Vous envoyez ensuite les photos de vos produits avec les prix et ils seront sous peu disponibles à la vente en ligne.

