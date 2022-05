Un Sétois a inventé un étui à savon en 2020 pour remplacer le porte-savon dans la douche. Un petit objet en silicone qui peut s'accrocher partout et qui a une petite fente pour laisser sécher le savon. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

La nouvelle éco : un étui à savon écologique et pratique inventé à Sète

Un Sétois a trouvé une solution au savon qui colle au porte-savon où qui glisse entre les mains sous la douche. André Vicente a inventé en 2020 l'étui à savon. Après deux ans de recherches et 100 000 euros d'investissement. Un petit objet en silicone fabriqué et assemblé en France. Avec sa cordelette, il peut se suspendre partout dans la salle de bain. Il a une petite fente à son ouverture qui l'empêche de tomber mais qui lui permet de sécher. Il suffit de pousser à l'arrière de l'étui pour le prendre et se savonner.

Entretien avec l'inventeur de cet étui à savon, André Vicente.

À quoi ressemble cet étui à savon que vous avez inventé ?

C'est un étui en silicone, sans plastique. L'utilisation est très simple. Grâce à sa cordelette, qui est accrochée à l'étui, vous pouvez donc le suspendre où vous voulez sous la douche. Principalement à un mitigeur ou à un crochet. Et quand votre étui est suspendu avec le savon à l'intérieur, le savon ne tombe pas. C'est là, l'astuce des brevets. Vous n'avez plus qu'à pousser à l'arrière de l'étui. Vous pouvez le faire sortir à moitié, et tenir l'étui qui est antidérapant. Ce qui fait qu'il ne vous glissera pas des mains sous la douche. Ou vous le faites sortir complètement pour vous savonner. Après, vous le remettez à l'intérieur de l'étui.

Vous avez trois millimètres d'écart entre les deux lèvres du bas à l'ouverture. C'est pour que l'air puisse rentrer à l'intérieur et sécher votre savon. Une fois que vous avez laissé égoutter votre savon, vous pouvez l'essuyer et partir avec au sport, en déplacement. Je vous supprime aussi les boîtes à savon.

Vous avez créé cet étui à savon avec une démarche écologique ?

Tout à fait. C'est écologique, économique et sociétal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 5 000 bouteilles de gels douche en plastique qui sont jetées par jour rien qu'en France. Grâce à cet étui et un savon, on peut arriver à enrayer ce phénomène.

Sur la partie économique, un couple avec deux enfants peut économiser 100 à 120 euros dans une année, par rapport à l'utilisation de gels douche. En plus, il est garanti deux ans. Vous ne risquez rien à l'essayer.

Le troisième volet est sociétal. L'étui est fabriqué en France puis c'est livré dans un ESAT à Frontignan La Peyrade. Des personnes handicapées sont chargées d'assembler tout ça.

Quel est le prix de l'étui à savon ?

Il coûte 14,90 euros dans les 180 boutiques où il est distribué en France notamment. Ainsi que sur notre site internet. À Montpellier, il est en vente à Salle d'O, une jolie petite boutique de vente de savons à Montpellier. Et là, nous venons de démarrer dernièrement à l'Office du tourisme sur la place de la Comédie à Montpellier. Ainsi qu'à la Maison du Savon de Marseille à Pézenas, à La Vie Claire à Béziers ou encore à la Cette Quincaillerie à Sète.

C'est un étui qui peut servir à toute la famille. Il y a plusieurs couleurs, donc on peut choisir pour les parents, les enfants etc ?

Tout à fait. Justement, j'ai une petite anecdote. J'avais vendu cinq étuis avec les cinq couleurs différentes à une même famille d'un couple et trois enfants. Elle m'a renvoyé une photo, avec un étui sur un petit crochet pour chaque personne de la maison. Avec chacun sa couleur. Ils ne pouvaient pas se tromper.