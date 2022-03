La nouvelle éco: un ex-barman se lance dans la production de gin en Côte-d'Or

La Bourgogne est connue pour ses vins. Elle sera peut-être connue demain pour son Gin. A 48 ans, Cyril Guyon, ex-barman et restaurateur à Dijon ouvre sa distillerie "L'Herbier" à Vaux-Saules et va produire des gins parfumés aux plantes locales

C'est un pari et une histoire de goût. Cyril Guyon, ex- restaurant et barman à Dijon mise sur l'engouement pour le Gin pour créer sa propre distillerie. Elle s'appelle "l'Herbier " et ouvre ses portes à Vaux-Saules.

Cyril Guyon a 32 ans d’expérience dans les métiers de bouche. C ’est un véritable passionné du goût. Petit-fils d’épicier-bistrotier, il a débuté le métier avec 4 ans d’école hôtelière en Corse et l’ile de la Réunion, et démarré sa carrière sur la cote anglaise (Bournemouth). Suite à cela, retour aux sources pour revenir sur son lieu de naissance (Dijon), où il reste 12 ans au sein d’une des plus notables brasseries de la région (La Concorde) embauché au poste de garçon limonadier pour accéder au poste de directeur 9 ans plus tard.

Par la suite il a ouvert 3 établissements dijonnais et participé à l’obtention d’une étoile au guide Michelin en Corse en tant que consultant.

France Bleu Bourgogne : Faire du gin en Côte-d'Or ce n'est pas commun. Pourquoi avoir choisi de produire ce type d' alcool ?

Cyril Guyon : "Cela fait longtemps que je suis créateur dans l'âme, donc je suis passionné de plantes aromatiques. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps. La période Covid m'a permis de m'investir dans ce projet et j'ai sauté le pas. Je me suis dit "c'est le moment, c'est un signe. Allons y !"

Combien avez-vous investi pour monter votre distillerie ?

Je suis parti sur un alambic très réputé d'une marque allemande qui s'appelle Holstein, qui est parmi le leader mondial en chaudronnerie pour les alambics. L'investissement est sur une base d'à peu près 140.000 euros. La moitié de cet investissement porte sur l'alambic. Ensuite, il y a tout ce qui est machinerie, étiquetage ainsi que toute la cuverie.

A quoi ressemble votre gin ? Quelle est votre idée ?

On est partis sur une gamme de gin tonic avec cinq références: le gin original qui est le gin signature de la distillerie avec des bourgeons de cassis. On aura ensuite quatre types de bouteilles avec les 4 saisons de l'année. Le but est de travailler les produits de saison dans une recette avec des fleurs comme le sureau, le bleuet, le lilas ou la rose.

Le cassis sera utilisé dans deux recettes pour l'instant avec une collaboration avec Vincent Bertrand, qui, lui, est producteur de Cassis à quelques kilomètres de la distillerie, proche des sources de la Seine.

Combien de bouteilles comptez-vous produire par an ?

Sur la première année, on va sortir 5.000 bouteilles, essentiellement sur la gamme de gin. Mais derrière, on travaille aussi sur une vodka, une Aquavit et puis sur du whisky qui va demander un vieillissement sur plus de trois ans.

Si on veut s'offrir une bouteille de gin made in Côte d'Or, ça coûte combien alors?

En prix public, la bouteille est à 42 euros. On s'est placé plutôt en mode spiritueux premium. Les premieres bouteilles sont distribuées dans les bars et les épiceries fines ce lundi 20 mars . Avec mon agent commercial, on entreprend de démarcher les revendeurs en Côte-d'Or. C'est un début , mais ça démarre bien ! "

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération !