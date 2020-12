La Nouvelle Eco : un fabricant de béton veut construire un nouvel atelier dans son usine en Charente

Créé en 1945 en Vendée, le groupe Libaud, du nom de son fondateur, a aujourd'hui cinq usines dans l'Ouest et le Sud Ouest de la France : Luçon, Sainte-Florence, Champagné près du Mans, Portet-sur-Garonne près de Toulouse, et Chenon en Charente. Au total, 300 collaborateurs, pour une production de 290 000 tonnes de produits béton par an. A Chenon, sur trois sites répartis sur 14 hectares, Libaud fabrique des bordures pour trottoirs, des regards et des tuyaux d'assainissement. Le groupe Libaud, qui a repris en 1968 PMR (pour "Préfabriqués des Maisons-Rouges" à Chenon) veut maintenant construire un atelier de production plus moderne, moins bruyant pour ses 50 salariés.

Le concassage des granulats, première étape pour fabriquer du béton © Radio France - Pierre MARSAT

Les travaux de construction de cet atelier qui permettra de traiter 50 000 tonnes de produits béton, au lieu des 12000 actuels, débuteront fin 2021, pour une mise en service courant 2022. Le groupe LIBAUD a dû, lui aussi, s'adapter à la crise sanitaire. Lié au secteur économique du bâtiment et des travaux publics, il a fallu répondre à la demande très forte de ses clients lors du premier déconfinement, et aujourd'hui les stocks sont au plus bas.

Du béton pour fabriquer les bordures des trottoirs © Radio France - Pierre MARSAT

La construction du nouvel atelier permettra au groupe Libaud de créer 4 ou 5 embauches sur le site de Chenon, en plus des 4 emplois créés cette année, malgré la crise sanitaire .