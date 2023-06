La Nouvelle éco : un Fabtruck sur les routes de la communauté de communes Cœur de Brenne

Tiers-lieu désormais bien identifié et reconnu par la population, la Brenne box à Mézières-en-Brenne regroupe un espace France Services, un espace de coworking, un cyberespace et un FabLab. Ce dernier est équipé de petits robots pédagogiques permettant de s’initier au codage, d’imprimantes 3D résine et plastique, d’une découpeuse laser, de matériel vidéo ou encore de casques de réalité augmentée.

Au plus près des habitants

Dans une volonté d’essaimer ses actions sur l’ensemble de son territoire, mais aussi en collaboration avec les collectivités voisines, la communauté de communes Cœur de Brenne a eu l’idée de créer un Fabtruck : un fourgon qu’elle a équipé de mobilier et de machines afin d’être mobile et de pouvoir dispenser formations et animations au plus près des habitants.

Le coût de cet équipement s’élève à 54 000 euros. La collectivité a bénéficié de fonds Leader sur la partie matériel à hauteur de 80 %, le reste a été financé grâce à la dotation Fabrique de territoire et à ses fonds propres.

L’un des enjeux est de faire découvrir aux jeunes les métiers du numérique pourvoyeurs de nombreux emplois. Il est aussi de mieux faire connaître la Brenne box et en particulier son Fablab aux entreprises présentes sur son territoire et dont certaines ont déjà recours à ses outils par exemple pour faire du prototypage de pièces.