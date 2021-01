La nouvelle éco : un fast-food japonais ouvre à Dijon, malgré la crise sanitaire

Ouvrir un restaurant dans une période de crise sanitaire où l'on ne peut pas accueillir de clients, voilà le défi que se lance le chef étoilé Keigo Kimura. Il a décidé d'ouvrir fin janvier 2021 à Dijon un fast-food japonais, spécialisé dans le Karaage, du poulet pané et frit.

En Côte-d'Or, comme partout en France, de nombreux commerces sont très touchés par la crise sanitaire, menacés par la faillite et la fermeture à cause du manque d'activité. Sauf que, parfois, bonne nouvelle, il y en a aussi qui ouvrent. C'est le cas à Dijon, où le chef japonais Keigo Kimura, étoilé aux fourneaux du restaurant l'Aspérule, a décidé de lancer un fast-food fin janvier 2021. Il va s'appeler "Torikara San" et se trouvera rue Jean-Jacques Rousseau. Est-ce qu'il a des craintes, au moment de se lancer en cette période incertaine ? "Oui, un peu, mais bon, un projet, c'est maintenant ou jamais", répond Keigo Kimura. Il espère profiter dans un premier temps de l'impossibilité d'accueillir des clients en intérieur pour se faire connaître grâce à la vente à emporter.

Diversifier l'offre de la gastronomie japonaise

Oubliez les classiques sushis, makis ou chirashi. Avec cette enseigne de restauration rapide, Keigo Kimura propose de découvrir Karaage (prononcez Ka-ra-ha-gué lors de votre commande !), du poulet pané et frit. "Je sais que ça plait, j'ai déjà fait goûter à pas mal d’amis français, ils adorent tous, donc je me disais qu'un jour je pourrais proposer ça aux clients", explique-t-il. Pour le préparer, il a embauché une personne. Il faudra compter autour des cinq euros pour le plat seul, sans le menu.

Pourquoi ouvrir un commerce en pleine pandémie ? La réponse du chef étoilé Keigo Kimura Copier