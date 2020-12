La Nouvelle Eco - Un food truck pour Anne Alassane, pendant la fermeture de son restaurant Haut-Viennois

Rester inactive et baisser les bras, ce n'est vraiment pas le genre de la chef Anne Alassane qui continue à s'activer pour compenser en partie la fermeture administrative des restaurants, à cause de la crise du coronavirus. Et à défaut de voir les clients s'attabler dans son établissement, Le Lanaud, à Boisseuil, elle a décidé de se rapprocher d'eux grâce à un food truck.

Un investissement mûrement réfléchi

La haut-viennoise mitonne ainsi des plats à emporter, comme lors du premier confinement, mais cette fois elle a voulu "délocaliser un peu la vente à emporter, car au Lanaud on est un peu excentrés." Il lui a tout de même fallu plusieurs semaines pour se décider à s'offrir ce camion, car la période n'est pas vraiment propice aux investissements. Elle a toutefois fini par se décider, lorsque la laiterie des Fayes lui a proposé de s'installer devant son magasin, à Isle.

"C'est aussi un soutien mutuel, c'est très encourageant"

Anne Alassane travaille depuis longtemps avec cette laiterie, dont elle aime les produits autant que l'esprit. "Il y a une direction qui part dans des choses un peu folles et qui me plaisent" dit-elle, en pensant notamment à ses campagnes de publicité ironiques et décalées. Son food truck s'installe donc tous les midis, du lundi au vendredi, devant la boutique des Fayes, qui "elle aussi est ouverte et est méconnue" souligne la chef.

Durant la fermeture de son restaurant Le Lanaud, à Boisseuil, Anne Alassane vend ses plats à emporter dans un food truck garé devant la laiterie des Fayes, à Isle. - © Anne Alassane

Des cuistots ravis de retrouver les fourneaux

Si le volume de repas servis est évidemment loin de ce qu'elle connait habituellement dans son restaurant, Anne Alassane tenait à faire quelque chose avec son équipe. "Les cuisiniers viennent chacun trois jours, donc à temps partiel, mais c'est chouette. On retrouve l'esprit d'équipe, la camaraderie, l'envie de bosser... et les légumes à éplucher !"

Les clients aussi semblent apprécier et ils n'ont pas fini d'en profiter car Anne Alassane confie que l'aventure food truck pourrait bien se prolonger une bonne partie de l'année prochaine. D'abord parce que rien n'est acquis sur une éventuelle réouverture des restaurants. "Et puis je pense qu'il va faudra apprendre à vivre avec le Covid. Pas après, mais avec." Ce qui implique des méthodes et des gestes différents précise la chef, qui voit pour l'instant son avenir dans son camion.