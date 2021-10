La nouvelle éco : un futur salon de thé associatif à Laval tenu par des personnes sans domicile fixe

Un salon de thé associatif va bientôt ouvrir ses portes à Laval. Dealeur de cookies est un projet initié par Rwaïda Ayache, une ancienne pâtissière qui travaille aujourd'hui dans un centre d'accueil de jour pour les personnes sans domicile fixe. Elle souhaite donc allier ses deux casquettes : des cookies seront vendus par des SDF bénévoles dans ce futur salon thé.

"Changer le regard sur le monde de la rue"

Selon Rwaïda Ayache, ce seront les premiers cookies en France à être fabriqués par des personnes sans domicile fixe. "C'est pour nous une façon de changer le regard sur le monde de la rue, de les inclure aussi dans notre société. Je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde dès qu'on parle de gâteaux, ça touche un peu plus de monde", affirme-t-elle.

Si ce projet pouvait naître en 2022, ça serait l'idéal.

Rwaïda Ayache, à l'origine du projet

Une quinzaine de SDF se sont portés volontaires pour l'instant : ce sont les dealeurs de cookies, ils aideront en caisse, au service, en cuisine. Le salon de thé sera leur lieu et leur permettra de se rapprocher progressivement du monde du travail. Rwaïda Ayache souhaite faire du salon de thé un tremplin pour l'emploi : les "dealeurs" passeraient du "statut de bénévole à salarié" après leur expérience dans le salon. "La concrétisation pour nous, c'est que ces personnes deviennent salariés. On sait à quel point ça peut changer le quotidien de quelqu'un d'avoir un CDI ou CDD", souligne-t-elle.

Pour ouvrir ce salon de thé, Rwaïda Ayache a besoin de récolter des fonds et plutôt que de lancer une cagnotte en ligne, elle a décidé de vendre des boîtes de cookies faits maison. "Les personnes vont avoir tout de suite le cookie en échange et ils vont pouvoir être notre porte-parole : le bouche-à-oreille va fonctionner parce que s'ils apprécient le cookie, ils vont forcément en parler. Et le projet va faire son chemin comme ça", sourit la tête du réseau Dealeur de cookies, comme elle se surnomme.

Les boîtes de cookies ont déjà beaucoup de succès : depuis fin août, environ 1 000 cookies ont été vendus, soit 100 boîtes. Pour les acheter, il faut contacter Dealeur de cookies par mail (dealeurdecookies@gmail.com) ou sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. "C'est une box de 10 cookies avec huit parfums. Le prix reste libre et on commence à 10 euros. Dans ces 10 euros-là, il y a notre coût de revient et le reste est mis tout de suite dans une cagnotte, ça sera notre apport", détaille Rwaïda Ayache. Elle cherche désormais un local en plein centre-ville de Laval "avec un loyer abordable" et espère pouvoir ouvrir le salon de thé d'ici la fin de l'année ou début 2022.