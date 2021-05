La Nouvelle Eco : un garage auto spécial "vintage" à Poitiers

A la tête de la concession AXE 10 située dans le quartier de la gare de Poitiers, Brice Bichot vit de sa passion qu'il sait transmettre à ses clients. Qu'elles aient 20, 30 ou 40 ans, les voitures sont impeccables et font le bonheur de conducteurs plus ou moins jeunes. Il y en a pour tous les gouts et tous les prix (même à moins de 10.000 euros). L'activité fonctionne tellement bien que le patron, faute de pouvoir pousser les murs dans cet ancien grand magasin, aligne ses véhicules au chausse pied. Deux Fiat 500 des années 70, une 205 GTI de 1986 (avec seulement 58.000 km), de la sportive un peu moderne avec une Porsche 991.

Un réseau à travers toute l'Europe

Brice Bichot précise avec gourmandise :"C'est comme un club de passionnés pour des gens qui ont envie de rouler avec de belles voitures." Sa clientèle vient de partout "aujourd'hui on a choisi cet emplacement proche de la gare, 1H10 de Bordeaux, 1H30 de Paris, ça facilite la venue des clients." Depuis plus de 20 ans cet amateur de voitures s'est constitué un réseau à travers toute l'Europe, où il a des contacts pour acheter et faire venir des voitures de l'étranger comme par exemple l'Italie" Pour les Fiat 500, j'ai là bas trois acheteurs qui recherchent des véhicules sur place et qui sont capables de me donner l'état, avec des produits les plus sains possibles."