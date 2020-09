Dans son garage situé dans la zone d'activité de Chanac, Samir est plein travail : "je fais une vidange ". Samir travaille seul dans son garage et depuis peu, il a investi dans un camion aménagé et offre un nouveau service. "Avec la crise sanitaire, de plus en plus de mes clients avait peur de venir directement au garage, ils avaient peur de croiser d'autres clients." Samir a alors une idée, si les clients ne viennent pas lui, c'est à lui d'aller vers eux. "Je me déplace directement chez les clients, la plupart du temps, il me laisse une note précise des travaux à réaliser et me laisse aussi les clés sur le véhicule." Une façon qui rassure aussi bien les clients que le garagiste : "comme ça, on limite les contacts face à la pandémie, mais c'est aussi un vrai service dans le sens où les gens n'ont plus besoin de poser une journée pour aller faire réparer leur voiture."

La nouvelle éco : un garagiste ambulant à Chanac en Lozère