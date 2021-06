La nouvelle éco : un gilet rafraîchissant et chauffant pour les motards inventé par des Toulousains

Un ancien élève de l'INSA Toulouse a confondé "Chill Ride", une start-up qui développe un gilet rafraîchissant et chauffant pour les motards. Vendu environ 650 euros, il permet d'allier sécurité et confort selon le cofondateur. Explications.

A ceux qui pensaient qu'il était agréable de rouler en moto en plein été, détrompez vous. Selon Arthur Bataille, cofondateur de Chill Ride et ancien élève de l'INSA Toulouse, "les motards qui veulent rouler sereinement et protégés ont trop chaud l'été". Avec son associé, motard, ils ont donc décidé de fonder leur start-up pour vendre le premier gilet rafraîchissant et chauffant.

Un gilet sans manche

C'est un gilet sans manche, "qui va sous l'équipement de sécurité, avec un boîtier sur le guidon qui permet de changer la température", explique Arthur Bataille. Cet équipement thermorégulé fonctionne grâce à un système hydraulique implanté dans le gilet, dans lequel circule un fluide chauffé ou refroidi selon le besoin. "C'est vraiment utile car même en roulant on a très chaud l'été, et si on ne veut pas compromettre sa sécurité il faut garder son équipement complet en cuir".

A partir de 650 euros

Depuis le 25 mai, les motards intéressés peuvent pré-commander le gilet sur Kickstarter. Il faut tout de même compter entre 649 et 849 euros pour avoir ce produit. "Il est de qualité, de conception française et notamment fait en Occitanie", assure Arthur Bataille, qui vise 100 préventes en un mois. On a par exemple le petit boîtier électronique conçu dans la région et notre designer est à Pinsaguel, en banlieue toulousaine."