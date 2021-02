La nouvelle éco : un groupe de packaging se structure en Charente

Une trentaine de PME et d'établissements de taille intermédiaire (moins de 500 salariés) ont été retenues cette année pour bénéficier de "l'accélérateur" régional, une aide à la structuration des entreprises. Initié par la Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque Publique d'Investissement, ce programme d'accompagnement sur vingt-quatre mois concerne cette année quatre entreprises charentaises-maritimes et une société charentaise, qui vont pouvoir bénéficier de ce programme d'accompagnement sur vingt-quatre mois.

Julien Badr, dirigeant du groupe Spirit Packaging Solutions à Salles-d'Angles © Radio France - Pierre MARSAT

A Salles-d'Angles, près de Cognac, "Spirit Packaging Solutions" (SPS) a suivi ce programme ces deux dernières années. Le groupe est composé de quatre entreprises : Cognac Embouteillage, Prestations du Fief pour le conditionnement à façon, CEPS Distribution pour les spiritueux et la cosmétique, et Woodpack pour les coffrets bois. Au total, 130 salariés dans un seul groupe. Un "audit 360", réalisé par des spécialistes, et le programme d'accompagnement sur 24 mois ont permis d'établir les forces et les faiblesses de chacune des quatre sociétés. Le principal axe de travail a consisté à créer des synergies et des mutualisations de services entre les quatre entreprises. Spirit Packaging Solutions peut désormais se développer pleinement au coeur de ce qu'on appelle la "Spirit Valley".