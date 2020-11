La nouvelle éco : un groupe Facebook pour rendre visibles les artisans de la Loire

Entre la fermeture de leurs boutiques ou ateliers et l'annulation de nombreux événements auxquels ils participent habituellement, les temps sont durs pour les artisans de la Loire. Emmanuelle Badet a décidé de créer sur Facebook un groupe pour leur donner de la visibilité pendant le reconfinement.

Emmanuelle Badet est une adepte des foires et marchés artisanaux. Comme ils n'ont pas lieu en ce moment en raison de la crise sanitaire et qu'elle était en quête de produits faits main, elle pensait trouver sur internet le travail des artisans de la Loire et éventuellement leurs boutiques en ligne. À la place, elle est tombée sur un groupe Facebook qui recense les artisans de Haute-Loire.

Emmanuelle Badet a créé le 1er novembre 2020 le groupe Un Noël solidaire made in Loire 42.

70 artisans en cinq jours

"J'ai demandé l'autorisation pour pouvoir reprendre le nom mais "made in Loire"", explique Emmanuelle Badet, convaincue que les artisans ligériens ont besoin d'un coup de pouce numérique. "Les artisans pour moi, sont des gens qui n'ont pas forcément de site internet, de page Facebook et je pense que ça pourra toujours les aider". Même après le confinement, poursuit Emmanuelle Badet, qui regroupait déjà 70 artisans de la Loire sur son groupe après seulement cinq jours d'activité.

Sollicitée aussi par des commerçants et des vendeurs à domicile, Emmanuelle Badet a même créé un deuxième groupe Facebook, qui leur est dédié.

