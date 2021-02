La nouvelle éco : un groupement d'achat pour rendre le bio accessible à tous à Limoges

Se regrouper pour acheter des produits en gros, et payer moins cher : c'est le principe des groupements d'achat. À Limoges, l'association Terre de Cabanes veut monter son projet. L'originalité : proposer des produits alimentaires et d'entretien bio.

Acheter bio, ça peut parfois revenir cher. Pour rendre les produits biologiques accessibles au plus grand nombre, l'association Terre de Cabanes veut donc lancer un groupement d'achat bio.

Un cabas bio et solidaire

Le projet Cabas, pour Coopérative d'alimentation biologique alternative et sociale, devrait être mis en place dans les prochaines semaines, avec une première commande avant la fin du mois de mars.

"On s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'il y a une injustice : quand on n'a pas beaucoup de revenus on pense ne pas avoir accès à des produits de qualité, à des produits biologiques par exemple explique Marc Jeannot, le directeur de Terres de Cabanes. C'est vrai que, c'est pas une critique, mais les magasins qui vendent des produits biologiques ont des niveaux de prix qui ne sont pas accessibles à tout un chacun. Et c'est une injustice qu'on trouvait un peu illogique".

De l'huile d'olive, de la farine ou des pâtes

Grâce au groupement d'achat, les adhérents pourront acheter en gros des produits de base à des prix défiant toute concurrence : du riz, des pâtes, de l'huile, des légumineuses ou encore de la farine, mais aussi des produits d'entretien de l'entreprise Solibio, basée à Solignac. "À terme, on espère pouvoir proposer un panel d'une vingtaine ou d'une trentaine de produits" détaille Marc Jeannot. L'objectif de départ est de réussir à mobiliser entre 30 et 50 adhérents, afin d'avoir des tarifs suffisamment avantageux. On a par exemple un producteur d'huile d'olive espagnol qui nous offre les frais de port si on commande une palette entière. Ça permet de faire une économie de 150 euros."

Plusieurs points de retraits, notamment dans des écoles ou des centres sociaux, seront proposés pour récupérer les commandes, qui auront lieu, au départ, une fois par mois. Le prix de l'adhésion est libre, en fonction des revenus de chacun. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Inès, en charge du projet au sein de l'association Terres de Cabanes, au 06 59 20 79 38.