La nouvelle éco - Un handijob sans CV pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap à Dijon

HANDIJOB revient ce vendredi 18 novembre pour la quinzième fois à Dijon. Ce job dating réservé aux personnes en situation de handicap s’inscrit depuis trois ans dans le cadre de la semaine européenne qui se tient jusqu'au 20 novembre. Un forum organisé par le Medef 21 , LADAPT, Pôle Emploi, CAP Emploi et la Mission Locale de Dijon. Près d'une trentaine d'entreprises dijonnaises seront présentes ce vendredi pour réaliser 110 entretiens. Nouveauté cette année, les candidats n'ont pas besoin de venir avec leur CV. Entretien avec Valérie Villard-Charroin, responsable projets et RH du Medef 21, l'une des organisatrices de ce forum.

ⓘ Publicité

loading

Valérie Villard-Charroin, Responsable projets et RH du Medef 21 © Radio France - Christophe Tourné

A l'heure où l'on parle beaucoup des difficultés de recrutements, ce 15e Handijob est une vraie solution pour les entreprises ?

Le Handijob, c'est une solution parmi tant d'autres pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on veut que cet événement, effectivement, donne lieu à des rencontres entre les personnes en situation de handicap et les entreprises. C'est un forum qui leur est vraiment dédié.

L'Emploi de personnes en situation de handicap reste faible dans les entreprises ou les choses évoluent ?

On a effectivement cette obligation légale de 6% pour une prise de conscience qu'il faut aller vers l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ça évolue et plutôt positivement.

Quel est l'intérêt pour les entreprises de recruter des personnes avec un handicap? Est ce que ça donne droit, par exemple, à des aides ?

Oui, on peut avoir des aides. Toutes les informations sont présentées sur le site de l'Agefiph , la structure spécialisée dans les personnes en situation de handicap, pour les accompagner. Au delà des aides, les entreprises vont s'attacher à développer une politique RH pour aussi travailler sur l'inclusion, la diversité, parce que ça apporte une réelle richesse à l'entreprise que d'inclure tout le monde.

Ces entreprises se montrent encore un peu réticentes ou, la conjoncture aidant, elles se montrent plus intéressés par ce type d'emploi ?

Il faut savoir qu'embaucher des personnes handicapées demande effectivement un regard bienveillant au niveau de l'entreprise. Et ça demande surtout de regarder toute l'adaptation des postes de travail de façon à ce que tout le monde s'y retrouve. A la fois, l'entreprise qui a une production et des objectifs à réaliser, et la personne en situation de handicap pour qu'elle soit bien dans son poste.

Y a t il des handicaps qui ne sont pas compatibles avec les emplois que vous allez proposer ?

Non, justement, car la particularité de ce forum, c'est qu'il est préparé à l'avance. On collecte des offres d'emploi, on les transfert à nos partenaires de l'emploi qui sont Cap emploi et Pôle emploi pour rechercher effectivement les personnes en adéquation ou potentiellement en adéquation. On ne peut pas chercher que des mouton à cinq pattes. Le recrutement, ce n'est pas ça, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou pas d'ailleurs. Donc les postes sont préparés et les entreprises ont bien identifié les contraintes du poste pour pouvoir en discuter avec la personne.

Cela demande donc un gros travail en amont ?

Il y a un gros travail de préparation. C'est pour ça qu'on commence à travailler sur handijob, généralement à la fin de l'été, pour rechercher les offres, rechercher les candidats. On est assez fier de cet événement qui réunit cette année le Medef 21 et 27 entreprises de l'agglomération dijonnaise car la mobilité des personnes est aussi un aspect assez important, donc on recherche essentiellement sur Dijon. On va organiser à peu près 110 rencontres. C'est à dire que chaque personne va pouvoir rencontrer plusieurs entreprises toute la matinée.

Cette 15e édition du Handijob veut placer l'Humain et les compétences au 1er plan - medef 21

Les compétences et l'Humain au cœur des rencontres

C'est la nouveauté cette année, pour cette 15ᵉ édition du Handijob, les candidats en situation de handicap n'ont pas besoin de se présenter avec leur CV. Une première que Valérie Villard-Charroin argumente volontiers en expliquant que les qualités ne sont pas forcément cachées dans l'expérience du candidat. "On a voulu tout simplement se rapprocher plus de l'humain et mettre les compétences au premier plan. On vient faire une rencontre entre une personne et une entreprise et du coup, on va parler de sa vie personnelle, de sa vie extra professionnelle, des expériences qu'on a pu avoir sur des métiers avant. Des fois, on a des personnes qui sont en reconversion et toutes les compétences sont transférables. Ce qu'on veut, c'est ouvrir le dialogue pour voir les possibles et de tirer les compétences un peu partout où elles sont, tant dans la vie personnelle, dans le milieu associatif, dans les expériences sportives aussi, dans les expériences de vie, tout simplement." précise la responsable projets et RH du Medef 21.

La 15e édition de Handijob se tient ce vendredi 18 novembre de 9h à 14h à la maison des entreprises, 6 allée André Bourland à Dijon.