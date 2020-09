La nouvelle éco : un hôtel 3 étoiles pour remplacer l'ancien Club Med de Dieulefit

Le domaine des Sources ouvrira ses portes aux clients dès ce week-end. Il vise une clientèle sportive et des séminaires d'entreprises.

L'ancien Club Med de Dieulefit vient de rouvrir mais version hôtel 3 étoiles : il va accueillir ses premiers clients ce week-end. Le site emblématique de la ville drômoise est géré désormais par Popinns, la filière hôtel du groupe Docte Gestio. Cela fait six ans que la société a racheté le site. Il a fallu d'abord faire des études de marchés puis trois ans de travaux. Le Club Med a fermé en 2004 et les bâtiments n'étaient plus du tout aux normes : tout l'intérieur a été refait. Cette ouverture en arrière-saison va permettre à l'établissement de se roder avant l'ouverture complète l'été prochain. Pour l'heure, seules une vingtaine de chambres ouvriront sur les 94 disponibles . Le nouvel établissement veut attirer surtout des clients sportifs grâce a ses cours de tennis, sa piscine mais aussi des commerciaux, des professionnels avec un salle de séminaires. Il faut compter une centaine d'euros par nuit.

Julien Muhar, gérant du domaine des Sources à Dieulefit, était invité de "la nouvelle éco" ce jeudi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

