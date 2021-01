La Nouvelle Eco : Un incubateur de starts-up organise une coupe du monde à Sarlat

Dans la Nouvelle Eco ce vendredi matin, l'entreprise Unicorn de Sarlat, incubateur et accélérateur d'entreprises dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies. Sept starts-up, 17 nationalités et une coupe du monde des starts-up en octobre 2021