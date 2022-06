La Nouvelle éco : un incubateur de startups ouvrira à Vierzon en septembre 2023

Le B3 – Village by CA est le nom du futur incubateur de startups porté par la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, Éric Larchevêque, cofondateur et président de Ledger, et le Crédit Agricole. Ses locaux seront dans le bâtiment B3 de l’ancienne usine de la Société française de Vierzon.

Le lancement du B3 a eu lieu le 10 juin. L'ouverture est prévue dans un peu plus d'un an.

Faire d’une ville moyenne comme Vierzon un creuset de startups alors que celles-ci se concentrent dans les métropoles, Fabien Bernagout, vice-président de la communauté de communes (CDC) Vierzon Sologne Berry, délégué à l’innovation, la recherche et au pôle numérique, y croit : “Les barrières sont un peu tombées. Des entreprises comme Ledger ont fait la démonstration que l’on peut faire du business en province. Je pense qu’un rééquilibrage est en train de s’opérer.”

Une dynamique autour d'Éric Larchevêque

Depuis un an de nombreux contacts ont été noués avec des dirigeants d’entreprises locales en vue de créer un incubateur de startups. L’un d’entre eux, Éric Larchevêque, cofondateur et président de Ledger, leader mondial dans la conception et la commercialisation de portefeuilles de cryptomonnaies, et qui participe en tant qu’investisseur à l’émission de M6 Qui veut être mon associé ? va d’ailleurs s’investir fortement dans le projet.

45e Village by CA de France

Le B3 Village by CA, tel sera le nom de ce futur incubateur de startups qui ouvrira ses portes en septembre 2023 dans le bâtiment B3 de l’ancienne usine de la Société française de Vierzon où sera également accueilli le Campus connecté. Le projet est porté par la CDC Vierzon Sologne Berry, Éric Larchevêque et le Crédit Agricole qui va apporter les services d’accompagnement du réseau des Villages by CA. Ce réseau, créé en 2014, a pour but de favoriser l’émergence et la croissance de jeunes entreprises.

Un premier jury de sélection doit se réunir à l'automne pour choisir les premiers dossiers en vue d'une intégration au premier semestre 2023 dans des locaux temporaires. L’idée est notamment de donner envie aux jeunes sortant des formations proposées à Vierzon, par exemple l’école de formation de développeurs logiciels Algosup, de créer ici leur entreprise. Le B3 devrait à terme héberger dix entreprises sur une période de deux ans.

“Les jeunes pousses, ce qui les intéresse c’est d’avoir de la ressource, de l’accompagnement et de la disponibilité, estime Fabien Bernagout. Et puis on n’est qu’à 1h30 de Paris et la gare est à deux minutes.”