La nouvelle éco : un infirmier toulousain développe son site d'offres d'emploi pour les soignants

Loïs Gaudin, 21 ans, vient de lancer Simplijob.fr et espère bientôt l'étoffer avec d'offres et de demandes d'emploi. Originaire d'Angoulême (Charente) et installé depuis septembre à Toulouse, Loïs est pour l'heure infirmier au centre de vaccination de l'aéroport de Blagnac. Il a longtemps cherché dans l'aide à la personne sans trouver son compte sur les grosses plateformes (Apec, Indeed, StaffSanté, etc) qui existent déjà et que connaissent les jeunes diplômés soignants. "Moi-même malgré la forte demande dans les hôpitaux, j'ai eu du mal à trouver ce qui me correspondait. Je tombais sur des sites qui eux-mêmes me ramenaient vers d'autres sites d'intérim. J'étais perdu".

Les établissements pourraient y trouver leur compte en recrutant des 4e année de médecine qui ont leur équivalent de diplôme d'infirmier, ou les étudiants en 2e année d'infirmier qui ont l'équivalence du diplôme d'aide-soignant

Loïs Gaudin, diplômé en juin 2020 veut mettre facilement en lien les candidats, en particulier les étudiants en médecine et en soins qui souhaiteraient travailler les week-ends et pendant les vacances, avec les établissements. La période estivale pourrait être un premier test important pour sa plateforme SimpliJob. Pour l'instant, le jeune infirmier a rentré une cinquantaine de profils d'étudiants et signé un partenariat avec un Ehpad du Muretain. Il espère travailler avec le CHU, les cliniques et d'autres Ehpad.