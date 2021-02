La nouvelle éco : un inventeur rémois imagine un nouveau genre de distributeur de gel

Stéphane Cachelin n'en est pas à son coup d'essai : creative designer, il imagine des objets divers depuis de nombreuses années. Avec la crise sanitaire, son esprit créatif a donné naissance à un nouveau genre de distributeur de gel. "Il est à destination de tous les publics et il protège les tout petits des problèmes de projection de gel dans les yeux".

Une fabrication entièrement française

Pour l'instant, Stéphane Cachelin fait fabriquer ces distributeurs dans une entreprise de Picardie par lots de 10. "Tout est fabriqué en France. Même le gel est produit en Bretagne", se félicite l'inventeur.

Il espère néanmoins trouver des investisseurs. "Ce projet est source d'emploi puisque l'idée, c'est de créer une chaîne de réapprovisionnement avec des gens qui viendraient régulièrement l'entretenir, le remettre à niveau pour avoir du gel en permanence", détaille Stéphane Cachelin.

Et idéalement, il aimerait développer ce projet en Champagne-Ardenne : "J'en rêve puisque je suis originaire des Ardennes et que j'ai fait toutes mes études à Reims, où je partage une partie de ma vie". Il attend désormais que les investisseurs le contacte : "Je suis juste un créateur. Toutes les forces commerciales, c'est à elles de me contacter pour me dire "on y va !"."

Si vous voulez vous équiper, le distributeur coûte 289 euros HT.

Chaque matin à 7h17 France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de revenir sur l'actualité économique de la région. C'est à réécouter ici.