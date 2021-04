La Nouvelle Eco : un jeu poitevin pour faciliter les relations en entreprise

Deux poitevins, ancien managers de la Poste ont mis au point un jeu de cartes et de plateau pour faciliter les échanges entre collaborateurs et managers et avec un minimum de sincérité les résultats sont garantie.

Damien Joulin et son collègue Manuel (société les autrement dit ) sont deux anciens managers du groupe La Poste et ils ont décidé de créer des outils pour faciliter les échanges, le questionnement , la relation d'entreprises : tout est parti de là. Un jeu de plateau et de cartes qui permet de réaliser des entretiens individuels de manière sincère et ouverte et le tout pour faciliter le développement et la valorisation du salarié, de l'employé comme l'explique Damien Joulin :"On a par exemple une entreprise qui a complètement revu la gestion de ses projets suite à un entretien car un des collaborateurs a dit qu'il adorait son travail mais ce qu'il aimait c'était surtout les moments où il y a besoin d'aller aider les autres services et ça c'est quelque chose qui ne se disait jamais."

Un plateau, des cartes, des pions et beaucoup de sincérité - LAD

Le salarié doit se sentir valorisé

Tout repose sur la volonté des managers de se lancer dans ce nouveau "jeu" et de faire adhérer leurs équipes, la sincérité est gage de réussite "On fournit une méthode, un état d'esprit, derrière un outil ludique" annonce Damien Joulin. Parmi les exemples de cartes, les savoir-être ou savoir-faire, qui doivent permettre à chacun de s'exprimer, parfois aussi de tout remettre à plat. Chacun se positionne avec des jetons "expressions" et ça donne lieu à des discussions et des échanges. Et quand tout se passe bien, quand on sort de cet entretien un peu particulier le salarié doit se sentir valorisé, et le manager doit aussi prendre un peu de recul sur la fin de partie et tirer les enseignements pour la suite. Ce jeu a aussi été décliné dans une version éducative pour préparer le lycéen au grand oral et lui faciliter son projet d'orientation.