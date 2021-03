La nouvelle éco : un jeune boucher Compagnon du goût à Compreignac

Il a seulement 36 ans et vient de recevoir un titre honorifique : Sébastien Delame a reçu la distinction de Compagnon du goût. Un label qui assure ses clients de la qualité de son travail et donne une visibilité, en ces temps où de plus en plus de clients se tournent vers le commerce local.