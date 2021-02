La nouvelle éco : un jeune couple reprend le camping de la commune de La Chartre-sur-le-Loir

Depuis ce début de semaine, un couple de trentenaires gère le camping quatre étoiles de la commune de La Chartre-sur-le-Loir. Thomas Polixene et Léa Boursin se lancent dans une nouvelle aventure et ont à cœur de valoriser le territoire.

Aux beaux jours, si vous allez passer quelques jours au vert au camping de La Chartre-sur-le-Loir, de nouveaux visages vous accueilleront. Un jeune couple, Léa et Thomas, a repris l'établissement depuis cette semaine. Des travaux importants seront nécessaires pour transformer le camping avant le lancement de la saison estivale.

Un rêve de gosse

Lui est originaire des Yvelines, elle de Normandie... Thomas Polixene et Léa Boursin s'installent en Sarthe pour la première fois et semblent ravis de découvrir le département. "C'est très verdoyant, cela va nous changer de nos villes, c'est sûr, mais ça ne nous fait pas peur" raconte Thomas. Il faut dire que le couple a l'habitude des challenges. Pendant un certain temps, ils ont sillonné l'Europe en itinérance avec leur van aménagé. "On voulait encore voyager mais la crise sanitaire a bousculé nos plans et finalement on s'est tourné vers ce projet de camping, qui nous trottait dans la tête depuis un moment!" explique Thomas. Les deux trentenaires rêvaient un jour de pouvoir gérer un camping. "C'est presque un rêve d'enfant, pour moi et ma compagne, avant même qu'on se soit rencontré!".

Un tourisme vert et familial

Grâce à leurs expériences de voyage, notamment en Norvège, en Suède ou encore aux Pays-Bas, Thomas et Léa affectionnent tout particulièrement le tourisme vert. "Dans ces pays d'Europe du Nord, il y a là-bas une certaine philosophie très positive autour de la nature et je pense qu'on peut recréer ça en France" affirme Thomas Polixene. Le couple espère pouvoir créer une synergie locale avec les commerçants et les lieux touristiques aux alentours du camping.