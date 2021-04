La nouvelle éco : un jeune entrepreneur de la banlieue parisienne choisit Broussaud pour faire ses chaussettes

C'est le mariage heureux de l'énergie colorée de l'Afrique et du savoir-faire français dit le site internet de Méridien Vingt. La marque de chaussettes que vient de créer ce jeune homme de Puteaux, en région parisienne, associe en effet le graphisme des motifs africains Wax à la qualité du made in France selon l'ambition d'Éric Mendès lorsqu'il a créé son entreprise.

Je voulais les meilleurs" Éric Mendès

"Le savoir-faire français est top, et de qualité" assure le jeune homme. Alors pourquoi aller chercher loin alors qu'on a tout ici en France ?" Et de fait il n'a jamais été question pour lui de faire fabriquer ses chaussettes ailleurs. D'où le choix du spécialiste limousin de la chaussette, Broussaud. "Je voulais les meilleures, et ils sont clairement les meilleurs" assure Éric Mendès qui rappelle que l'entreprise basée au Cars travaille déjà pour plusieurs grandes marques de chaussettes made in France.

En rupture de stock en un mois

Et malgré le prix un peu plus élevé, assumé par Éric Mendès, le succès est au rendez-vous. Il a même été en rupture de stock quasiment dès le lancement de son entreprise. "J'ai lancé la marque le 20 novembre à 20h20 et fin décembre je n'avais déjà plus de chaussettes". Comme quoi, ajoute-t-il, il faut vraiment se lancer dans le made in France et faire vivre les entreprises françaises".