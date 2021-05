La Nouvelle Eco : un jeune entrepreneur de Limoges récompensé pour son audace en période de Covid

Mohand Mouici a seulement 23 ans. Cet Algérien, venu en France pour ses études, est aujourd'hui à la tête d'"Allinone Services". Cette entreprise, qu'il a créé en 2020 à Limoges, après un changement d'activité, emploie quatre personnes et travaille avec une quarantaine de collaborateurs, dans les sociétés où il intervient. Sa spécialité ? La vente de matériel et l'intervention en fibre optique, uniquement auprès des professionnels.

Le jeune homme, diplômé d'une licence d'Electronique énergie électrique et automatique, vient de recevoir le prix régional Créadie dans la catégorie "Jeunes". Ce concours est organisé par l'Adie, l'association connue pour aider les personnes dans la création de leur entreprise avec l'aide de micro-crédits.

Mohand Mouici a fait appel à l'Adie l'an dernier, car le confinement a eu un impact sur le développement de l'activité de sa société : "La plupart des clients payaient mois, avaient des contraintes, moins de travail et n'avaient pas besoin de nous. On a su gérer, trouver des astuces pour fidéliser nos clients. Bon, on a perdu des clients mais aujourd'hui je me porte bien et j'ai même énormément de travail en ce moment." Un crédit de 3.100 euros de l'Adie lui a également permis de stabiliser son projet.

Aujourd'hui, le jeune homme veut se diversifier. En parallèle de la fibre optique, il imagine des techniciens remplaçants qui viendraient aider les entreprises à créer un site internet, faire du marketing pour elles. "C'est un travail un peu compliqué, elles n'ont pas forcément le temps avec leurs clients. Il faut vitre trouver des solutions et nous on propose les plans B.C ou D".