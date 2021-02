La nouvelle éco : un jeune Manceau lance Brico Cycle, une boutique de réparation de vélos

Vous avez besoin de faire réparer votre vélo ? Une nouvelle boutique a ouvert début décembre dans le centre-ville du Mans. Brico Cycle est située au 44 rue Nationale et le patron c'est Erwann Mounier. A tout juste 21 ans, il s'est lancé dans l'aventure !

Brico Cycle, une nouvelle boutique de réparation de vélos ouverte au Mans.

Le vélo, une passion depuis toujours

Erwann Mounier est dans l'univers du vélo depuis tout petit. Réparer des vélos et être au service des usagers, c'est son truc. "C'est ma vocation depuis que je suis tout jeune, j'avais vraiment envie d'exercer ma profession dans le domaine du vélo" raconte le jeune entrepreneur. Depuis le lancement de sa boutique Brico Cycle, l'activité démarre doucement. "Cela marche plutôt bien, mais j'espère avoir plus de monde dans les mois à venir". Pour l'heure, Erwann fait surtout de la réparation de vélos pour les livreurs, très sollicités ces derniers temps avec le couvre-feu.

Chez Brico Cycle, on peut venir faire réparer son vélo mais aussi investir dans un vélo d'occasion. Erwann Mounier mise sur l'engouement récent pour les modes de déplacement doux, dopés par la crise sanitaire. "Les gens recherchent de plus en plus des moyens de déplacement moins coûteux et plus écologiques, j'espère que ça va davantage se développer!".

La boutique Brico Cycle, implantée au 44 rue Nationale au Mans, est ouverte du mardi au samedi, de 9 heures à 18 heures.