La nouvelle éco : un job-dating pour les 16-25 ans à Avallon ce jeudi

Tout au long de la journée ce jeudi 1er octobre, la mission locale de Tonnerre/Avallon organise une opération de job-dating à destination des jeunes à la recherche d'un emploi. Solenne Ledru est chargée des relations avec les entreprises à la mission locale de Tonnerre/Avallon. Elle répond aux questions de Thierry Boulant.

En quoi consiste cette opération " Adopte un job" ?

Il s'agit d'un job-dating destiné au 16-25 ans. C'est une méthode de recrutement qui est minutée. C'est à dire que l'échange ne dure pas plus de dix à quinze minutes entre un candidat et un employeur. Le but c'est de permettre aux jeunes de rencontrer un maximum d'employeurs en un temps record, et vice-versa. Il y a différents secteurs d'activités comme la restauration, l'animation, les espaces verts mais aussi l'intérim et l'alternance par exemple.

Les candidats doivent convaincre en quelques minutes, en se démarquant des autres par leur personnalité, leurs compétences mais aussi en dévoilant toute leur potentialité.

C'est quand même compliqué comme exercice ?

Cela peut être compliqué mais cela fait partie des missions de la mission locale, de nos activités. Les jeunes ont des simulations d'entretien, on les prépare à l'entretien d'embauche et à ce type d'exercice. L'idée c'est de faciliter leur insertion professionnelle en leur permettant de nouer des contacts avec des employeurs, des contacts qu'ils n'ont pas forcément lorsqu'ils posent simplement leurs C.V dans une entreprise.

L'emploi des jeunes souffre-t-il depuis le confinement ?

Depuis le confinement, cela reste plutôt stable globalement sur l'avalonnais et le tonnerrois. En terme du nombre d'offres d'emploi on est toujours à cent cinquante offres d'emplois à Avallon et cinquante à Tonnerre. Les secteurs d'activités évoluent légèrement avec un essor particulier sur le secteur de l'aide à la personne, l'entretien des locaux et la désinfection. On constate quand même une légère baisse du nombre total de contrats signés par rapport à l'année 2019. Pendant le confinement il y a quand même eu vingt-neuf contrats signés.

Est-ce qu'il y a des secteurs en tensions ?

Les secteurs en tensions ce sera davantage la restauration et l'hôtellerie bien entendu. L'embauche est en baisse, mais il y a quand même des contrats possibles car avec le plan jeune du gouvernement, il y a des aides financières aux entreprises. Il y a par exemple 4000 euros de compensations de charges qui peuvent être attribués aux employeurs pour des contrats de plus trois mois. Il y a aussi des aides pour les contrat d'alternance. Il y a 5000 euros pour un alternant de moins de 18 ans et 8000 euros pour un alternant majeur. On a donc des contrats qui sont signés, y compris sur ces secteurs là.

Infos pratiques : "Adopte un job" de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16h30 ce jeudi à la mission locale d'Avallon situé 55 Grande Rue Aristide Briand