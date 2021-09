La Nouvelle Eco : un libournais lance un atelier d'écriture en ligne pour les ados

Grâce à un financement participatif de 2000 euros, Hugues-Avit Callaud a créé le site internet dont il rêvait depuis longtemps: Scéalprod propose aux adolescents entre 10 et 16 ans d'utiliser les outils numériques pour les ramener vers l'écriture et la grammaire.

C'est un constat largement partagé par les parents d'ados: ces derniers passent beaucoup (trop) de temps sur leur téléphone portable ou leur ordinateur, à consulter les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos au contenu culturel discutable sur Youtube. Hugues-Avit Callaud, ancien journaliste de presse écrite et chef de projet web, a donc eu l'idée d'utiliser ces supports qu'ils adorent, pour les ramener vers l'écriture, la grammaire et la syntaxe, en leur proposant de se transformer en auteur. Ainsi est né le site Scéalprod, sur lequel votre ado écrit son propre livre, avec l'objectif final de l'éditer soir en format livre audio, soit en format papier en le recevant à la maison.

Plusieurs formules d'écriture sont disponibles sur Scéalprod - Scéalprod @Hugues-Avit Callaud

Pour l'instant, le patron girondin a une cible privilégiée : les 10/16 ans.

L'objetif de Scéalprod: rebooster leur imaginaire, les faire travailler l'orthographe, la grammaire et l'expression écrite, mais de manière ludique, en utilisant un support qu'ils adorent et qu'ils manient à la perfection. Le site propose ainsi plusieurs formules adaptées à l'âge des enfants et des ados, mais aussi à leurs envies. Soit votre enfant choisit d'être autonome, et dans ce cas, il choisit une histoire pré-défenie, la remodèle en changeant les prénoms et quelques actions et le tour est joué. Soit il choisit le module d'écriture à part entière, en créant son histoire de A à Z mais avec des ateliers d'écriture qui vont l'aider à progresser dans son récit. Pour l'instant il n'y a qu'une seule formule d'abonnement à 38 euros donnant accès à tous les contenus.

Une formule que de plus en plus de professeurs de français dans les collèges ou d'animateurs dans les centre de loisirs ont eux aussi adopter, en créant des ateliers d'écriture collectifs.