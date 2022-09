La nouvelle éco - Un lieu pour les fans des années 80 et 90 ouvre en octobre dans la métropole dijonnaise

Si vous êtes nostalgiques, ce nouveau lieu est fait pour vous! Joaquim et Fabienne Fabin ont investit 600 000 euros dans un espace de loisirs aux couleurs et aux tempos des années 80 et 90. Son nom, c'est "La pièce unique" et son ouverture est prévue le 22 octobre prochain à Chevigny-Saint-Sauveur.

Attention ! Les années 80 et 90 ne sont pas mortes. Elles reviennent même en force dès ce mois d'octobre avec un nouvel espace de loisirs qui leur sera entièrement dédié. "La pièce unique", va proposer une boutique, un espace bar et l'indispensable piste de patins à roulettes. Il n'est pas nécessaire de ressortir les habits fluos et les cheveux peroxydés, "La pièce unique" vous replongera sans problème dans l'ambiance de ces deux décennies du siècle dernier. Entretien avec l'un de ses gérants, Joaquim Fabin

Joaquim Fabin et Fabienne, son épouse vont vous propulser dans les années 80 et 90 avec "La pièce unique" à Chevigny-Saint-Sauveur

Quel est le concept de la pièce unique?

Le concept de départ de la pièce unique, c'est une simple boutique avec des jouets mangas, des figurines, des animes, avec la piste de "rollers quads", des patins à roulettes qui vient se greffer à ce concept. Et puis il y a le bar qui va avec, les jeux d'Arcade, flippers, baby foot.. , tout ce qui est vraiment lié aux années 80 90.

Y a t'il un réel engouement pour les années 80-90? Pourquoi avoir choisi ce créneau?

Déjà, on est tous les deux, avec mon épouse, nés au début des années 80. On est donc vraiment ancrés dans ces décennies et effectivement, on se rend bien compte depuis plusieurs années, et encore plus depuis le Covid, il y a une vraie envie de revenir en arrière. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se reconnaître dans notre monde actuel. Les années 80 ont un côté rassurant. Et puis on voit bien sur Facebook, que dans toutes nos publications, les gens repensent à "La Boum" ou à la série "Stranger Things" parce que dans la nouvelle saison, il y a une piste de patins à roulettes. C'est transgénérationnel. Même nos enfants, qui sont des adolescents de 14 à 18 ans, se retrouvent dans ce concept.

C'est un gros projet et un gros investissement. Vous vous donnez combien de temps pour l'amortir?

Comme pour beaucoup de projets, on se donne sept ans. Après, ça peut être plus rapide si ça fonctionne bien ou dix ans en cas d'aléas. Mais c'est vraiment un gros projet sur sept ans, sachant qu'on a d'autres projets à côté, des parcs de jeux à Dole et à Dijon, il y a donc du boulot.

C'est le monde du loisir qui vous anime?

On est en plein dans le loisir, même si la boutique s'y est greffée. Mais on a trouvé les bonnes personnes pour gérer tout cet aspect "boutique". On va être bien accompagnés.

L'entrée sera gratuite à "la pièce unique", d'où vont provenir vos revenus?

Il y a un pôle "location de patins" avec l'accès à la piste, plus la location de patins. Si les gens viennent avec leurs patins à roulettes, il n'y a pas de soucis, ils paieront juste l'accès à la piste. Ensuite, il y a l'accès à la boutique pour ceux qui veulent acheter des figurines, des BD, des vinyles ou même des patins puisque nous en proposeront aussi à la vente. Tout est possible. Après, il y a aussi un bar. Si vous voulez juste venir boire un coup ou manger un petit bol de céréales, c'est possible aussi. Chaque pôle a une caisse différente pour vous permettre de venir vous amuser chez nous.

C'est la convivialité que vous allez proposer en quelque sorte?

Oui, et c'est vraiment tous les salariés qu'on a recruté pour qu'ils vous accueillent avec le sourire avant tout.

Vous visez quel public? Plutôt des comités d'entreprises? Des particuliers? Des jeunes ou un peu plus vieux?

On vise tout le monde, de six ans à 90 ans. Les comités d'entreprise, les after work. Il est aussi prévu de faire des brunch de temps en temps, le dimanche matin. On vise vraiment tous les publics.

Quel impact de la hausse des prix de l'énergie sur le projet?

L'investissement est lourd car il s'élève à 600 000 euros pour Fabienne et Joaquim Fabin à l'origine de ce beau projet. Ce nouveau lieu va fonctionner avec 9 salariés. Reste une inconnue aujourd'hui, à un mois de l'ouverture : le montant de la facture énergétique à l'heure où les prix flambent.

"Cela nous inquiète quand même pas mal, même si tout l'éclairage est en LED. On essaye vraiment de calculer au mieux la consommation des appareils. Comment sera t'on impacté, à quelle hauteur financière? On ne sait pas du tout. Donc on imagine des plans B, notamment investir dans des panneaux solaires pour les mettre sur le toit de notre gros bâtiment de 1.000 mètres carré. Mais cet investissement assez conséquent. Toutes les pistes seront étudiées pour que ça nous impacte le moins possible. On espère que les centrales nucléaires seront relancées d'ici là. Et on va exploité le moindre mètre carré de notre surface au maximum. On ne veut pas de zones creuses." explique Joaquim Fabin.