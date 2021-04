La Nouvelle éco : un magasin "100% Kochon" à Dijon

Ouvrir un comptoir à charcuterie en plein confinement. C'est le pari osé de trois associés à Dijon qui ont choisi une petite échoppe au coeur du centre-ville. On fait le point un trimestre après l'ouverture.

"Le gras c'est la vie !", c'est la formule joyeuse et gourmande du chevalier Karadoc dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier. Ce pourrait être aussi le clin d’œil de cette boutique qui a ouvert ses portes rue du Bourg à Dijon, en plein centre ville à côté de la Fnac.

Une petite échoppe qui porte fièrement le nom de "Mon Kochon". C'est le pari de trois associés (un couple et une amie) qui n'ont pas eu peur en plein confinement d'ouvrir leur comptoir de charcuterie. L'enseigne met en avant des produits régionaux avec des saucisses du Jura et de Lyon.

"On veut proposer de quoi accompagner les bons vins de Bourgogne" sourit Etienne Patouillet, l'initiateur de cette boutique. "D'ailleurs on complétera aussi notre offre avec un bar à vin au sein de l'échoppe dés que le confinement sera terminé. Nous sommes au milieu des magasins de vêtements, dans le centre historique et nous voulons un lieu sympathique où l'on trouvera des planches de charcuterie tous les jours à toutes les heures."

"Mon Kochon" a ouvert ses portes en décembre dernier , est-ce que le pari tient ses promesses ? la réponse est à écouter dans notre chronique La Nouvelle Eco :