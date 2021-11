La nouvelle éco : un magasin Biocoop flambant neuf à Château-Gontier-sur-Mayenne

Un magasin Biocoop flambant neuf à Château-Gontier-sur-Mayenne. Il a ouvert le 12 novembre. Plus grand, plus spacieux, plus agréable et pour le personnel et les consommateurs. La grande surface est entièrement dédiée aux producteurs locaux mayennais et également à ceux des départements voisins. Benjamin Pottier est l'un des responsables de la marque Biocoop en Mayenne : "on avait un magasin auparavant à Azé mais il commençait à être trop petit et du coup on a décidé de chercher une nouvelle implantation et étoffer nos offres de produits. Nous avons recruté 2 ou 3 salariés pour le fonctionnement".

Ce magasin Biocoop est installé au Cap Mermoz, route de Sablé-sur-Sarthe. Pour l'instant, aucun autre projet de nouvelle grande surface n'est envisagé dans le département. En Mayenne, les consommateurs ont quatre magasins à leur disposition, deux sur l'agglo de Laval, un à Mayenne et un autre donc à Château-Gontier-sur-Mayenne.