La Nouvelle Eco : un magasin d'instruments doublé d'une école de musique à Amiens

A Amiens, un magasin de musique s'est équipé d'une école de musique. Un moyen d'enrichir les services proposez, et pour quoi pas de transformer les clients en élèves, et les élèves en clients.

Depuis la rue, Boutikazik ressemble à n'importe quel autre magasin d'instruments. Mais à l'intérieur, plusieurs salles accueillent aussi des cours particuliers, voire des ateliers en groupe. Le résultat d'une grosse réorganisation en avril 2021. Piano, guitare, batterie, saxophone,... En un peu moins d'un an, l'offre s'est peu à peu élargie. De deux professeurs il y a presque un an, l'école en compte désormais six, pour une soixantaine d'élèves.

Ce nouvel espace est loué par les professeurs qui donnaient avant cela des cours dans l'arrière boutique. Dans cette nouvelle configuration, leurs leçons sont visibles depuis tout le magasin. Certains élèves ont même décidé d'acheter leur instrument ici, en profitant des conseils de leur professeur. A l'inverse, des clients de longue date se sont laissés tenter par quelques leçons.