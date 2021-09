La Nouvelle Eco - Un magasin de producteurs locaux sort de terre à Tulle

Une trentaine de maraîchers, éleveurs et autres producteurs locaux sont en train de monter leur propre épicerie à Tulle. Réunis au sein de l'association La Dépaysante, ils veulent se rapprocher encore un peu plus des consommateurs et continuer de tisser des liens.

Déjà adepte de la vente directe, via des paniers distribués aux consommateurs ou par internet sur une plateforme spécialisée, l'association tulliste La Dépaysante s'apprête à franchir un nouveau cap, avec l'ouverture de son propre magasin. Cette épicerie est actuellement en travaux et le but est de pouvoir accueillir les clients début 2022, avec un vaste choix de fruits, légumes, viandes, mais aussi œufs, fromages, pain, miel et boissons fournis par la trentaine de producteurs locaux qui adhèrent à l'association.

Dans cette épicerie "participative", les producteurs qui le souhaitent pourront y tenir des permanences et rencontrer les clients. Une idée qui plaît beaucoup à Nicolas Lebar, maraicher et co-président de l'association. "Ça permet un échange direct et d'établir quelque chose de logique, de cohérent et de se connaitre." Ce magasin sera aussi un peu celui des consommateurs, puisqu'il s'est monté grâce à des financements participatifs.

Une campagne de dons est toujours en cours sur le site helloasso. Il a aussi été financé par "des prêts privés, de personnes qui avaient envie de nous soutenir. L'association remboursera au fur et à mesure du développement de son activité" précise Nicolas Lebar. La dépaysante ne se fixe pas d'objectifs précis pour le chiffre d'affaires de ce magasin, mais elle compte sur l'engouement pour les produits locaux pour faire son succès. L'épicerie proposera aussi une partie restauration, avec des plats chaque midi et un café associatif, qui développera diverse activités autour des circuits courts.