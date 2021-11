La nouvelle éco : un magasin "Esprit paysan" à Botans pour rapprocher producteurs et consommateurs

De la terre à l'assiette. C'est le concept du magasin Esprit Paysan qui ouvre ses portes ce mercredi sur la zone commerciale de Botans, à la place de l'ancien magasin Maxi Toys. 900 mètres carrés dédiés aux produits de la ferme, provenant uniquement des exploitations à proximité. C'est l'ouverture d'un portail vers le monde agricole.

Le magasin accueille aussi une boulangerie qui propose du pain frais et de la restauration avec les produits de la boutique © Radio France - Nicolas Joly

Offrir un espace aux petits producteurs

Il y en a pour tous les goûts du sol au plafond. David Peterschmitt, agriculteur à Andelnans et président du magasin, fait le tour des étals. "On a des pommes et des poires qui viennent de notre producteur alsacien qui n'est pas loin, Frédéric Reymann. On a des terrines d'Andelnans, on a des vinaigres, de la farine de blé complet", détaille-t-il. Tout ça, bien sûr, ce n'est que du local. "Le local, pour nous, c'est 50-60 kilomètres, avec uniquement des produits de saison".

Au mur, une carte du Nord-Franche-Comté avec les noms, photos et localisation des producteurs. © Radio France - Nicolas Joly

Au mur, une carte du Nord-Franche-Comté avec les noms, photos et localisation des producteurs. C'est aussi pour eux que David Peterschmitt ouvre ce magasin. "On sait bien que pour les agriculteurs, ce n'est pas évident d'avoir une plus-value et de gagner sa vie en vendant du lait à 30 centimes le litre et des bovins à 3 ou 4 euros le kilo", avance-t-il, "les producteurs vont aussi se réapproprier une partie de la marge, qui était faite par les centrales d'achat et les grands groupes. Tous les agriculteurs sont propriétaires du magasin, ils ont une petite surface de vente. Au lieu d'être dans leurs fermes, elle est ici, et on met en commun nos moyens".

Qui dit vente en circuit court, dit bien sûr écologie. "On veut manger local pour éviter aussi de mettre des camions sur les routes et d'augmenter la pollution", précise David Peterschmitt. Le magain sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h. Il accueille aussi une boulangerie qui propose du pain frais et de la restauration avec les produits de la boutique.