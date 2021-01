La nouvelle éco : un manager de centre-ville à Tulle pour dynamiser les commerces locaux

Cédric Beaussonie pourra faire profiter la ville de Tulle de son expérience. Ce Corrézien a fait toute sa carrière autour du développement économique, au début au sein de l'ancienne communauté de communes d'Ussel-Meymac avant de rejoindre en 2016 celle du Grand Figeac dans le Lot. Un curriculum qui a séduit la municipalité tulliste qui vient de le recruter au poste de manager de centre-ville.

Des nouveaux commerces

C'est donc à quelqu'un qui connaît déjà bien le commerce tulliste que la tâche revient d'animer le développement commercial dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. "A Tulle ce que j'ai toujours eu à l'esprit, c'est l'image positive que les commerces renvoient. On a quand même un très beau tissu d'indépendants avec de la proximité par rapport à la clientèle, du service et du conseil" explique Cédric Beaussonie. Un commerce local qui est moins sinistré que l'on pense. La ville de Tulle a un nombre de commerces bien supérieur en moyenne aux communes de même dimension. Cédric Beaussonie aura à cœur d'aider ce réseau de commerces à bien vivre à Tulle tout en favorisant l'émergence de projets commerciaux nouveaux. Une réflexion est lancée pour voir quels secteurs manquent et lesquels peuvent s'installer. Un observatoire économique va être mis en œuvre pour suivre l'avancée de ces projets.

Une plateforme Internet

Dans quelques jours, et ce sera sa première action concrète, même si celle-ci a été initiée depuis plusieurs semaines par les services de la ville, il animera une plateforme internet dévolue aux commerces locaux, 14 en sont déjà adhérents, qui leur permettra de présenter leurs produits et de les vendre en clique et collecte. Il sera chargé ensuite d'accompagner et d'aider les commerces dans toutes leurs démarches : financières, réalisation de travaux, animations commerciales etc. Son rôle sera aussi de promouvoir la ville auprès des enseignes commerciales en vogue qui manquent à Tulle. "Il faut des enseignes parce qu'il faut aussi des locomotives pour booster la globalité de la démarche commerciale"