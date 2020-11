La nouvelle éco : un marché de Noël 100% virtuel pour les artisans de la région

Pour pallier cette année à l'annulation des marchés de Noël, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bourgogne Franche-Comté lance sa première vitrine de Noël virtuelle à destination des commerçants : plus de 200 entreprises y sont déjà inscrites.

Commandez vos cadeaux de Noël chez les artisans de la Région ! Décoration, maroquinerie, vêtements et accessoires, gourmandises locales... face à l'annulation des marchés de Noël, salons et autres foires en raison de l'épidémie de Covid-19, la Chambre régionale des Métiers et de l'Artisanat lance la première vitrine de Noël virtuelle des artisans de Bourgogne Franche-Comté, à travers le site Artizone-bfc.fr .

"On voit bien que les marchés de Noël s'annulent les uns après les autres, et il s'agissait de soutenir nos entreprises qui en sont à leur deuxième confinement et trouver une solution pour qu'elles puissent quand même proposer leurs produits aux particuliers pour les achats de Noël", explique David Ritaine, conseiller numérique auprès des entreprises à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Belfort.

Ce lundi, 360 artisans s'étaient pré-inscrits et près de 210 inscriptions avaient déjà été validées.

Pages Facebook et comptes Instagram

Objectif ? Donner de la visibilité aux commerçants et augmenter le flux d'internautes vers leurs sites marchands. Avec cette plateforme, les internautes peuvent non seulement accéder aux sites internets des commerçants, mais aussi à leurs pages Facebook et comptes Instagram. "Le but, c'est vraiment que les clients puissent voir les produits qui sont en vente et contactent les entreprises, c'est tout le sens de cette vitrine".

Ce marché de Noël virtuel prend la forme d'une carte interactive et d'un annuaire où sont recensés tous les artisans volontaires. "Pour être répertoriés, les professionnels doivent être immatriculés au répertoire des métiers de la région et s'engager à vendre des travaux de leur fabrication, réalisés selon les techniques et savoir-faire du métier".

Ce site pourrait-il être pérennisé ? "C'est quelque chose qu'on pourrait faire perdurer, si par malheur un autre confinement nous frappait, ce qu'on espère évidemment pas". Cette plateforme pourrait aussi être déclinée pour d'autres thématiques, comme les fêtes de Pâques ou la Saint-Valentin.

Si vous êtes artisan et que vous êtes intéressé, vous trouverez un formulaire en ligne pour vous inscrire.

