La nouvelle éco : un marché immobilier "extrêmement dynamique" selon les notaires des Pyrénées-Orientales

"Une oasis au milieu du désert". L'image utilisée par les notaires pour décrire l'état du marché immobilier à le mérite d'être claire. Selon eux, il reste "extrêmement dynamique". Pourtant le volume global de ventes depuis un an est en légère baisse : -0,5% pour les appartements anciens et -3,1% pour les maison anciennes. "Ces baisses sont vraiment minimes compte tenu de la période compliqué que nous avons traversé" tempère Me Hervé Philippe, le président de la chambre des Notaires des Pyrénées-Orientales.

En effet les deux premiers trimestres 2020 ont été beaucoup plus rudes pour le secteur (jusqu'à -19,5% en début d'année pour les maisons anciennes). "Il y a eu un rebond technique au mois de mai et de juin où nous avons dû remonter les dossiers qui avaient été bloqués pendant le confinement" précise Hervé Philippe. "Aujourd'hui on voit des nouveaux dossiers arriver, _les gens sont toujours motivés pour acheter_. L'immobilier est synonyme de sécurité et dans les Pyrénées-Orientales les prix sont plus bas que sur le reste de l'arc méditerranéen".

"L'immobilier rassure les gens"

Les prix restent d'ailleurs eux aussi en moyenne stables sur les douze derniers mois : 1750 euros le prix médian au m² pour les appartements (-0,9%) et 173 000 euros pour le prix de vente médian des maisons anciennes. Dans le détail en revanche on peut observer de fortes disparités selon les secteurs. Ainsi à Perpignan le prix médian du m² à bondi de plus de 10%.

Me Hervé Philippe reste prudent mais relativement optimiste pour l'avenir. "L'immobilier n'est pas totalement isolé de l'économie globale : s'il y a un effondrement généralisé, nous serons impactés. Mais à l'heure où les marchés financiers semblent dans l'incertitude, l'immobilier rassure les gens".