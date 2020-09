La nouvelle éco : un masque réutilisable en plastique made in Epoisses

Certaines entreprises de Côte-d'Or ont eu du "pif" en pleine crise du coronavirus ! "Pif" pour "Protection Individuelle Faciale", un masque réutilisable en plastique, fabriqué depuis le mois de juillet 2020 par l'entreprise Alpha Industrie Plastique, basée à Epoisses. Son directeur Hubert Antoine est l'invité de la Nouvelle éco de France Bleu Bourgogne, vendredi 11 septembre 2020.

Pouvez-vous nous décrire ce masque de protection en plastique ?

Ce sont des masques avec une coque en matière plastique souple, une matière médicale étanche. A l’entrée de la coque, il y a un porte-filtre avec à l'intérieur une membrane en tissu, qui fait la filtration.

Il est donc utile contre le covid ?

Oui, ils sont homologués UNS1.

Ce sont des masques "grand public" ?

Non, ce sont des masques destinés aux travailleurs. Pas pour le grand public, je n'irai pas au mariage de ma fille avec ça. Par contre, si je dois travailler avec les mains mouillées ou à l'extérieur, c’est un masque très pratique puisqu'on peut le toucher avec les mains. Si on touche la partie souple en plastique, qui ne filtre pas, on peut très bien la laver après.

Comment vous est venue l'idée de ce masque ?

Elle nous est venue parce que ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'on falarique des masques pour les inhalateurs, pour les anesthésies. Donc on a une bonne connaissance des matières qui sont acceptées médicalement. On s'est dit, "pourquoi est ce qu'on ne partirait pas de tout ce qu'on connait pour faire un masque protégeant contre le covid?". Pendant le confinement, on a élaboré ce masque, on a fait des maquettes et on a commencé à faire une étude de marché. Et ça correspondait parfaitement à des demandes de grosses entreprises, qui ont des soudeurs ou des métiers comme ça ! Donc on s’est dit "on va se lancer", on a investi dans des moules et on a sorti nos premiers masques il y a un mois et demi. Aujourd'hui on en sort entre 1700 et 1800 par mois mais on peut en produire jusqu'à 85.000 par mois.

Vous êtes nombreux sur ce marché ?

Pour ce genre de masque, non, on n'est pas nombreux. Il y a beaucoup de monde sur les masques en papier, sur les masques chirurgicaux. On espère que c'est un bon filon !

Hubert Antoine, directeur d'Alpha industrie plastique, basée à Epoisses, nous présente son masque en plastique anti-covid Copier

*Le masque coûte 33 euros l'unité, mais des tarifs dégressifs existent pour les entreprises qui commandent en gros. Pour ce prix-là, le masque est livré avec 50 recharges (soit 25 jours de travail si on change le filtre toutes les quatre heures