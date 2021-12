La nouvelle éco : un Mayennais veut détrôner le géant Uber d'un seul coup de pédale

Charles-Antoine Lelièvre vient tout juste de lancer Le Lièvre à Vélo, un service de livraison 100% sans émission de CO2 sur Laval, Changé et Saint-Berthevin. Il compte bien ne pas faire dans le fast-food. Avec lui, toutes les livraisons sont envisagées.

La nouvelle éco : zoom ce vendredi sur un nouveau service de livraison à vélo dans l'agglomération lavalloise. L'activité vient tout juste de démarrer, sur Laval, Changé et Saint-Berthevin, pour l'instant, Le Lièvre à Vélo. On peut donc imaginer que la livraison sera rapide.

C'est Charles-Antoine Lelièvre qui vient de créer sa petite entreprise qu'il espère voir grandir assez vite. Promis juré, ce n'est pas un service de livraisons comme ceux que l'on connait déjà assure-t-il : "je suis pour l'instant tout seul avec mon VTT et ma remorque mais à l'avenir je souhaite monter une coopérative de livreurs pour développer ce service-là auprès de la population de l'agglo de Laval. Je sais qu'il y a déjà d'autres services de livraison mais je ne suis pas dans la concurrence car ces livreurs travaillent surtout avec des enseignes de restauration rapide. Moi, je m'oriente vers les commerçants, les artisans, les producteurs locaux. Avec ma remorque, je peux aussi charger un frigo par exemple dans la limite de 150 kilos. J'ai des bons mollets, le cardio il tient. Les gens ont le sourire, apprécient ce service écologique et éthique. Uber a pris la place mais il y a plein d'autres initiatives pour apporter plus de proximité".