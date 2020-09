La nouvelle éco : un nouveau "Bureau Vallée" dans le Gard, à Vauvert

Dans "la nouvelle éco" ce mercredi matin sur France Bleu Gard Lozère, découvrez l'aventure dans laquelle se lance Cyril Benet, "serein" selon ses propres mots. Cet héraultais d'origine ouvre les portes de son nouveau magasin ce mercredi à 9h précisément, à Vauvert, à côté de l'Intermarché de la Zac Côté Soleil. Il s'agit d'une franchise de "Bureau Vallée", enseigne reconnue de fournitures de bureau et de papeterie.

Cyril Benet, 42 ans, a longtemps été salarié dans le secteur alimentaire. Cette fois, il franchit le pas, pour devenir lui-même chef d'entreprise : "Le maître mot dans mon projet, explique-t-il, c'est vraiment de bâtir quelle que chose. J'ai pensé à mon avenir, à celui de mes enfants. Le but, c'est vraiment de poser une première pierre à un édifice et de le voir grandir."

"Dans une franchise comme Bureau Vallée, avec un réseau bien installé nationalement et une enseigne reconnue, c'est beaucoup plus sécurisant." Cyril Benet

La crise économique liée à la crise sanitaire ? "_Forcément on y pense, mais au fil du temps, les chiffres de Bureau Vallée nous ont rassurés. On est vraiment serein, on ne se pose plus de question, on va tout faire pour réussi_r".

Cyril Benet avec ses 2 salariés ouvrent ce mercredi un Bureau Vallée à Vauvert © Radio France - Cyril Benet

Dans son magasin, pas moins de 4 000 références sont disponibles, sur une surface de 420 mètres carrés.