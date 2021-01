La nouvelle éco : un nouveau coffee shop ouvre ses portes à Quimper

L'enseigne Emilie and the cool kids a ouvert ses portes le 12 janvier 2021. Une date osée, au vu de la situation sanitaire, pour ce coffee shop qui propose pour l'instant uniquement des pâtisseries et plats faits maison à emporter.

Le projet était en cours depuis plus de deux ans. Emilie and the cool kids, un coffee shop, a ouvert ses portes au centre-ville de Quimper avec six mois de retard, conséquence de la crise sanitaire. L'établissement, qui propose des pâtisseries, des bagels et des brunchs, ne fait pour l'instant que de la vente à emporter en attendant la réouverture des restaurants.

"C'est une enseigne qu'on a découverte dans le sud et qui fonctionne très bien là-bas. Nous venons d'ouvrir la 17ème boutique", indique Florence Nedellec, qui gère l'établissement, situé rue René-Madec, avec son mari. Ils avaient ce projet depuis une vingtaine d'années et les débuts ont été chamboulés par le Covid. "Que ce soit au niveau des banques, des partenaires, du local. Forcément, cela a eu un impact", glisse-t-elle.

Des bons résultats dans les autres boutiques de l'enseigne

Ouvrir ce commerce pendant cette période de crise sanitaire ne fait pas peur au couple. "Un autre coffee shop de l'enseigne vient d'ouvrir à Reims en décembre et il fonctionne très bien en vente à emporter. C'est également le cas des autres dans le sud, même si forcément ils ont une baisse de leur chiffre d'affaires", explique Florence Nedellec. La gérante mise sur une grosse plage horaire de vente à emporter, de 9h à 16h.

Quand la situation le permettra, le coffee shop pourra accueillir sur place 20 personnes à l'intérieur et 12 en terrasse.