La nouvelle éco : un constructeur de catamarans avec des moteurs à hydrogène s'installe à Canet-en-Roussillon

A Canet-en-Roussillon, c'est une première. Un constructeur de catamarans va tester les moteurs à hydrogène pour ses bateaux, qui seront également accessibles aux personnes à mobilité réduite. La société A Sea Venture Yachting (ASV Yachting) s'est installé au pôle nautique à la mi-juin. "C'est totalement nouveau", assure Benjamin Canler, le fondateur d'ASV Yachting. "On va vraiment essayer de pousser le secteur de la propulsion propre dans notre entreprise. C'est aussi tout nouveau de développer une option pour un bateau adapté aux personnes à mobilité réduite."

Deux options innovantes mais devenues indispensables aux bateaux d'aujourd'hui, selon le fondateur de la société. "Surtout quand on travaille dans le domaine de la mer, l'écologie est une partie intégrante de notre métier. Et puis, c'est un peu dans le courant du temps, on ne peut plus l'éviter", continue Benjamin Canler. Sur la question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, "on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à sortir quelque chose là-dessus, on ne voit pas pourquoi quelqu'un en chaise roulante ne pourrait pas en profiter". "Notre catamaran à moteur long de onze mètres permet d'avoir de grandes surfaces et de pouvoir accueillir facilement des fauteuils roulants", justifie-t-il.

Des demandes en provenance des Etats-Unis

Une nouvelle configuration qui ne devrait pas augmenter le prix des bateaux à la vente. "On veut absolument essayer d'optimiser les coûts", affirme le fondateur d'ASV Yachting. "On tente de créer un bateau à prix équivalent parce qu'on se dit qu'une personne à mobilité réduite ne devrait pas payer son bateau plus cher que quelqu'un qui n'a pas de handicap."

"On s'adresse à la fois à des professionnels et des particuliers", continue Benjamin Canler. "On a effectivement une version professionnelle pour des restaurants ou des campings, avec un bar sur le bateau. Mais il y a aussi le bateau classique pour les particuliers, où vous pouvez passer la semaine dessus." Les précommandes ont déjà ouvert pour l'été 2022, quelques personnes se sont montrées intéressées, affirme l'entrepreneur. "Ça risque de partir très vite, surtout si on va au salon de Cannes. On a déjà aussi quelques demandes venant des Etats-Unis."