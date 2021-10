La nouvelle éco : un nouveau départ pour la boutique d'artisanat "La main française" à Limoges

"Un artisanat local et responsable" c'est l'identité que défend la boutique "La main française" à Limoges qui ouvrait pour l'instant de manière éphémère notamment avant les fêtes de Noël. Mais cette fois-ci le magasin, situé rue Elie Berthet, en plein centre ville ouvre pour une durée indéterminée. "Là on s'installe de manière pérenne dans ce local du centre ville avec de l'artisanat local autour de la maison, de l'équipement de la personne et des idées cadeaux mais on va aussi avoir des articles de mode" explique la fondatrice de "La main française" Camille Larrat Mazeaud.

Des investissements importants pour en faire un lieu vivant

La main française a engagé des travaux importants pour mettre aux normes ce lieu de prés de 200 m2 tout en gardant son authenticité. Un financement participatif a donc été lancé ce qui a permis de créer un atelier au fond de la boutique. "Nous avons récupéré une verrière industrielle chez un porcelainier pour cet atelier où des artisans pourront donner des cours et montrer leur savoir faire". La boutique a aussi l'ambition si les finances le permettent de créer à terme un coffee shop pour créer du lien avec les clients.

Une consommation éco responsable

"C'est vrai qu'on parle beaucoup de circuits courts dans l'alimentaire mais pas beaucoup dans les produits non alimentaires et nous c'est ce qu'on veut mettre en avant" explique encore Camille Larrat Mazeaud qui propose donc dans la boutique des articles de fabrication française en série limitée voire unique. Des articles qui pour la majorité sont réalisés par des artisans Limousins. "Ici on a un attachement à l'objet et c'est ce que nous voulons mettre en valeur" affirme encore la fondatrice de "La main française" qui tient aussi à préciser que le magasin est meublé avec du mobilier provenant d'Emmaüs.