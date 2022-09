La nouvelle éco - Un nouveau départ pour la chocolaterie Gillotte à Norges-la-Ville

Près de deux ans après un gros incendie, le site de production et la boutique de la chocolaterie Gillotte rouvrent leurs portes à Norges-la-Ville. Ces dix huit mois écoulés ont été une grosse épreuve pour son équipe et son patron, mais tous ont su rebondir pour repartir encore plus forts et motivés. Le chocolat, c'est bon pour le moral et la santé ? Visiblement, c'est le cas. Fabrice Gillotte nous en fait une belle démonstration. Entretien.

Fabrice Gillotte, le patron de la Chocolaterie Gillotte à Norges-la-Ville © Radio France - Christophe Tourné

Vous êtes un chef d'entreprise soulagé aujourd'hui de retrouver votre atelier ?

Oui, enfin de retrouver l'atelier initial, même un peu plus grandiose que l'initial puisqu'il fait 3.000 mètres carré, si on compte l'atelier provisoire qui nous a permis au fil de ces 18 mois de sauver notre production, ce qu'on n'a jamais arrêté. Cela a été vraiment une expérience incroyable, de folie et d'abnégation. Mais on y est arrivé avec toute l'équipe. On a vraiment vécu des moments exceptionnels.

Que trouve t'on aujourd'hui à Norges-la-Ville ?

En fait, on a 2000 mètres carrés qui sont flambant neufs. Lorsqu'on reçoit un tel choc émotionnel et un tel choc physique, on se dit qu'il faut faire encore plus beau qu'avant et encore plus fort. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà la première phrase qui a été déterminante pour nous. Deux jours après l'incendie, on s'est dit : ou on sombre ou on se relève ! C'est pour ça qu'il fallait faire encore plus beau et encore plus fort. Donc on a fait un atelier ultramoderne avec une boutique grandiose, incroyable, puisqu'on a une ouverture sur 1.000 mètres carrés d'ateliers. Tout est transparent, c'est une cage de verre. Et quand vous passez devant l'entrée de la boutique, il y a une petite signature lumineuse qui vous appelle pour entrer à l'intérieur.

Vous allez pouvoir commencer à préparer la production pour les fêtes de fin d'année ?

On s'est dépêché et on a démarré la production de nos trois spécialités d'automne, à savoir les champignons caramel et pralinés que tout le monde connaît, nos feuilles d'automne, et puis les fameuses noisettes en pâte d'amande qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière parce qu'on avait restreint nos productions.

Est ce que c'est compliqué de relancer la production à partir de nouvelles machines ?

Elles ont évolué et sont différentes. On prévoit avec cet atelier de faire un peu plus de volume dans les années à venir et on a encore beaucoup de projets. Cet outil va nous permettre d'être présents dans d'autres endroits, aussi bien à l'étranger qu'en France. On a un développement prévu. Depuis deux mois, on a embauché quatre personnes supplémentaires. Et pour les fêtes de fin d'année, à partir du mois de novembre, il y a des petites mains qui vont rentrer aussi dans l'entreprise, au moins trois ou quatre personnes.

Au niveau du chiffre d'affaires, ces deux années ont été compliquées ?

On a fait beaucoup plus de ventes Internet, ça a explosé et ça nous a permis de conserver exactement le même chiffre d'affaires. A chaque fois que vous avez une douleur profonde ou quelque chose qui vous met en péril, vous devez rebondir et chercher les moyens de renaître. C'était notre priorité. En fait, c'est au final, quelque chose qui va nous servir énormément. Ça nous apporte une autre vision aujourd'hui de notre métier, de notre relation avec le client et surtout de notre évolution.

Une vision de l'avenir sereine et philosophe

Cette épreuve que vient de traverser Fabrice Gillotte prouve que le célèbre chocolatier n'est pas homme à se laisser abattre par les crises. Le chef d'entreprise prend ainsi avec sagesse et philosophie l'explosion des coûts de l'énergie. "Elle a un impact pour toutes les entreprises et tous les consommateurs. J'ai toujours dit, au risque de choquer, que l'énergie en France n'était pas assez chère, c'était la moins chère au monde. Il faut être conscient de ça. Et on en a certainement abusé, c'est à dire qu'on laisse les lumières ouvertes n'importe comment. On a réfléchi à tout ça dans nouvel atelier. On a des détecteurs de présence partout. On a fait un effort considérable parce que c'est une grosse machine de guerre. Je pense qu'aujourd'hui, au quotidien, on doit penser impérativement chacun à ça. On était dans un luxe dont on ne se rendait même plus compte. Et finalement, peut être que demain on va peut être prendre conscience qu'il faut vraiment tous faire des efforts".