La nouvelle éco : un nouveau dynamisme pour la halle gaillarde à Brive

A Brive les commerçants de la nouvelle halle gaillarde qui a ouvert ses portes il y a moins d'un an en centre ville se mobilisent pour relancer leur activité. Car le confinement est passé par là et il fallait tout faire pour retrouver les clients à peine fidélisés. Et visiblement ça marche.

C'est en novembre dernier que la halle gaillarde a ouvert ses portes en plein centre de Brive. Un lieu qui n'a pas eu le temps de fêter son premier anniversaire que déjà la crise sanitaire est passée par là. Certes la halle gaillarde n'a pas fermé pendant le confinement mais les clients se sont faits rares. "On a donc organisé des livraisons" explique Clément Massonnier, le réprésentant des commerçants de la halle gaillarde. Et depuis septembre l'activité commence à bien repartir.

Un lieu qui convient parfaitement aux brivistes

La halle gaillarde a désormais pas mal d'habitués, des gens du quartier qui viennent le matin faire leurs courses et qui parfois reviennent manger le midi et pour Clément Massonnier "Le lieu convient bien à la mentalité briviste. Ils aiment faire le marché , boire un verre de vin et manger une assiette de charcuterie" explique t-il. Et le weekend il voit arriver de nouvelles têtes.

Une plus grande amplitude horaire et des animations

Pour booster l'activité, les commerçants de la halle gaillarde ont décidé depuis début septembre d'augmenter l'amplitude horaire avec des ouvertures supplémentaires les jeudis et vendredis après midi. Ils proposent aussi des animations le weekend pour attirer encore plus de monde. "Nous avons eu un accordéoniste et on prévoit un concert en terrasse dans une quinzaine de jours" ajoute le représentant des commerçants qui ne doute pas non plus du nouvel attrait pour les commerces de proximité pour fidéliser de nouveaux clients.