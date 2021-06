La nouvelle éco : un nouveau fournisseur d'énergie verte lancé à Grenoble

En cinq mois, Yéli a convaincu plus de 1 000 foyers en faveur des énergies vertes. A 77 % il s’agit de Rhônalpins. Si à terme Yéli vise le marché national, ses ambitions à court terme se portent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. José-Louis Lacasia directeur commercial de GEG était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère, ce jeudi à 7h15.

En quoi consiste ce nouveau service d’énergie verte Yéli ?

C’est la nouvelle offre d’électricité et de gaz du groupe GEG. Il s'agit d'une offre sur mesure en énergie renouvelable qui va s’adresser à tous, particuliers comme professionnels. L’idée c’est de donner le choix à nos clients de personnaliser entièrement leur contrat d’énergie de trois façons : en choisissant le pourcentage d’énergie verte qu’ils veulent dans leurs offres, en choisissant le lieu de production de leur énergie, et au-delà de l’énergie elle-même, en soutenant un projet de développement de l’agriculture biologique, durable, locale et solidaire. La transition énergétique en effet, ce n’est pas qu’une question d’énergie, ça concerne d’autres aspects, d’autres acteurs et Yéli joue le rôle de facilitateur.

Quand on parle d’énergie verte, on suscrit un contrai mais ça veut pas forcément dire que c’est de l’énergie verte qui vient éclairer et chauffer notre maison ?

On est en effet sur le principe de la transition énergétique. Donc l’énergie verte est une énergie renouvelable, qui est produite à partir d’une technologie comme l’éolien, le photovoltaïque ou l’hydraulique dans le cadre de l’électricité. Il est en effet impossible de déterminer l’origine de l’énergie qui arrive dans votre compteur mais l’engagement de Yéli est de produire en "vert" l’équivalent de ce que vous consommez sur votre contrat, pour le mettre sur le réseau. Grâce à ça, en faisant ce geste, cette consommation "verte", vous participez à la transition énergétique en substituant une énergie renouvelables à une énergie traditionnelle.

Avec Yeli, le courant passe au vert

Peut-on s’abonner facilement ?

Nous avons déjà 1 millier d’abonnés. Il n’y a rien de plus facile pour s’abonner aujourd’hui. Changer de fournisseur d’énergie ça se fait très simplement. Dans le cadre de Yeli, c'est nous qui nous occupons de tout. Il suffit d’aller sur le site Internet, vous faites une demande de contrat en ligne. La demande est gratuite, elle prend cinq minutes et c’est automatisé. C’est-à-dire que c’est nous qui allons résilier votre ancien contrat. Aucun risque de coupure et si vous êtes plus à l'aise avec le téléphone, il y a aussi nos équipes locales, puisque GEG reste malgré tout une entreprise locale, même si on peut adhérer à Yéli et à GEG partout en France. Nos équipes locales se feront un plaisir de vous répondre au 04 76 84 88 00.

