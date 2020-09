La nouvelle éco : un nouveau magasin de vente et location de vélos électriques au Mans

Louer un vélo à assistance électrique à long terme, pour l'utiliser comme moyen de locomotion. C'est ce que propose, entre autres, Liberty Cycle, qui vient d'ouvrir ses portes avenue Félix Geneslay au Mans. La Setram, le réseau de transports en commun de l'agglomération mancelle, propose déjà ce service depuis plusieurs années. Mais face à la demande toujours plus forte, les délais d'attente sont parfois très longs (plusieurs mois). D'où l'idée du gérant, Teddy Jauneau, de se lancer sur ce créneau : "Moi, je suis là avec mes 40 vélos à louer, il y a un marché important à prendre sur ce secteur !"

Ses tarifs ne sont toutefois pas les mêmes : 88 € par mois, contre 58 € à la Setram (pour les habitants de Le Mans métropole). Mais l'entrepreneur met en avant une caution plus légère (700 € contre 1035 € à la Setram). Il mise aussi sur la location courte durée à destination d'un public plus occasionnel dans le secteur sud du Mans, "à proximité du circuit, du parc des expos et des quatre jours."

Liberty Cycle, 384 avenue Félic Geneslay, ouvert de 7 h 30 à 19 h 30 du mardi au vendredi et de 9 h à 16 h le samedi.