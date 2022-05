La Nouvelle Éco : Un nouveau piège à moustique fabriqué en Isère

On s'était bien passés de leur vrombissement et de leurs insupportables piqures, mais comme chaque année les moustiques refont surface à l'approche de l'été. Parmi eux, le redoutable moustique tigre, vecteur de maladies et présent depuis une dizaine d'années en Isère. Mais cet hiver, une nouvelle entreprise, Ma Boite à Moustique, a vu le jour à Tullins, au sud-ouest de Voiron. Son piège, développé dans la région de Toulouse, vise à capturer les moustiques en simulant la respiration humaine. Le co-fondateur, Guillaume Lombart nous présente le dispositif, efficace à 80% selon lui.

Votre entreprise, Ma boite à moustique, porte le nom du produit qu'elle développe. Concrètement cette boîte à moustiques, qu'est-ce qu'elle a de spécial?

Cette boîte à moustique, c'est d'abord une boîte qu'on a développée avec Romain, mon associé, il y a maintenant plus de deux ans. On l'a développée parce qu'on avait un problème : on était envahis de moustiques, de moustiques tigre en particulier ceux qui viennent nous embêter en pleine journée. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution, déjà pour nous, et puis pour les autres. On a développé du coup cette boîte à moustique. On a voulu d'abord un design bien pensé, facile d'utilisation, efficace évidemment, et qu'on a eu d'abord envie d'avoir nous dans notre jardin et après en faire profiter un maximum de personnes.

Cette boîte à moustique a aussi un objectif environnemental ?

Oui, tout à fait. Le fonctionnement est simple on émet du CO2 pour imiter la respiration humaine et ainsi attirer le moustique en extérieur. De loin, c'est vraiment la technique la plus efficace pour attirer puis piéger les moustiques. On émet du CO2, ça peut paraître aberrant en environnement, mais ce CO2-là, on le propose issu de biogaz. Le biogaz, c'est donc de la matière végétale agricole qu'on fait fermenter pour pouvoir produire du coup du CO2. Qu'on met en bouteille avec un nouveau partenaire dans les Pyrénées, et qu'on propose à nos clients également. Et donc on a un piège qui propose une solution vertueuse ici en terme d'environnement. On n'utilise pas de produits chimiques et on utilise une solution qui est vertueuse également en terme d'origine du CO2. Deux façons de montrer qu'on a vraiment une solution qui se veut, par rapport à la problématique des moustiques, la plus vertueuse possible.

Votre dispositif a été développé dans la région toulousaine et vous avez choisi de vous implanter en Isère pour la production. Pourquoi ce choix ?

Pour une raison simple c'est déjà que mon associé Romain est basé à Toulouse et moi-même je suis d'abord Grenoblois. Et surtout, en fait, on a trouvé un écosystème qui était vraiment intéressant en terme de partenariats industriels. On travaille avec Sori à Tullins qui produit notre enveloppe métallique extérieure qui fait vraiment l'aspect qualitatif du piège. On travaille également avec une entreprise à Voiron pour le développement de la carte électronique. On travaille vraiment très localement avec des partenaires industriels qui favorisent vraiment notre développement et qui permettent vraiment de nous projeter dans un environnement économique très positif.

La production a donc démarré depuis quelques mois. Aujourd'hui Ma Boîte à moustiques, en terme de chiffres, combien de personnes est-ce que ça représente et quel volume?

La Boîte à moustique, c'est plusieurs centaines de produits pour cette année. On a encore une production qui est restreinte, qui se veut progresser ici dans les mois à venir, les années à venir. Derrière, on est ici cinq à Tullins, à côté de Grenoble. Et l'idée, du coup, c'est proposer déjà une première série de produits pour nos clients, professionnels, collectivités et particuliers dès cette année.