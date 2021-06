La nouvelle éco : un nouveau service de soutien lancé par la CCI Marne en Champagne

Et si c'était simple comme un clic ? Depuis le début du mois de juin, la CCI Marne en Champagne propose des rendez-vous individuels aux patrons qui peuvent rencontrer des difficultés en cette période post-confinement. Des entretiens avec un technicien ou bien avec l'un des chefs d'entreprises élus au sein de la CCI pour bénéficier d'un accompagnement spécifique.

Le service s'appelle CCILIB.fr et pour le promouvoir, la CCI préconise à ses ressortissants adhérents de vaCCIner leur entreprise. "C'est d'actualité et le lien est facile à faire, explique Bertrand Duc, le responsable communication. On se vaccine pour se protéger, là il s'agit aussi de protéger son entreprise. Plus que jamais, pour que les entreprises de la Marne bénéficient d'un rebond économique serein, qu'elles se vaCCInent avec les outils et solutions de leur Chambre de commerce."

